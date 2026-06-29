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Политика

Журналист оценил встречу Путина и Лукашенко: «Подействовало на нервы Киеву»

Христофору: встреча Путина и Лукашенко поставила Украину в опасное положение
Гавриил Григоров/РИА Новости

Встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае поставила Украину в опасное положение своей секретностью. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал журналист Алекс Христофору.

По его словам, сохранение в секрете тем обсуждения «не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Эксперт заметил, что подробностей о встрече немного, но лидеры могли обсуждать «недавние события».

Христофору считает, что Украина оказалась не готовой к тому, что угрозы ее лидера Владимира Зеленского никак не подействовали на Минск.

«Именно так и работают настоящие партнеры. Спокойно, уважительно и без угроз. Учись, Зеленский!», – сказал он.

26 июня на Валдае Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговорная повестка включала актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе.

Некоторые журналисты обратили внимание на то, что пресс-службы лидеров двух стран не публикуют никаких фотографий и ограничиваются общим описанием обсуждаемых тем.

Путин назвал встречу в неформальной обстановке с Лукашенко удачной и содержательной. По словам главы российского государства, он больше суток общался с президентом Белоруссии.

Ранее в США обеспокоились одним высказыванием Путина в отношении Запада.

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