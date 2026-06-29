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Политика

Путин заявил, что спасение киевского режима не входит в планы России

Путин: спасение киевского режима не входит в планы РФ
Гавриил Григоров/РИА Новости

В планах России не стоит спасение киевского режима, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя предложение Киева об ограничении территории боевых действий.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — сказал он.

Глава государства отметил, что власти Украины выступили с предложением ограничить боевые действия только четырьмя территориями — Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ДНР). Если Москва согласится на такое предложение, то ВСУ перебросят свои силы из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей в эти четыре региона.

Тем не менее Путин заверил, что Россия не пойдет на условия выгодные для противника.

До этого российский президент говорил, что переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Он напомнил, что в 2022 году российско-украинские переговоры начались в Белоруссии.

Ранее Путин рассказал о блокировке пятитысячной группировки ВСУ в зоне СВО.

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