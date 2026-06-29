В Госдуме назвали главную цель предложения Украины ограничить боевые действия

Предложение Украины в адрес Москвы ограничить боевые действия четырьмя регионами — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями — имеет главной целью концентрацию сил для продолжения конфликта. Эта мера не ориентирована на мирное разрешение украинского кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это сигнал о сложности положения ВСУ. Это очередная попытка показать видимость стремления к переговорному процессу. На самом деле это попытка сконцентрировать войска на определенных участках [фронта], тем самым создав опасность диверсионных действий, таких как были в Курской области. Понятно, что это значительная уступка Украине. Мы такие уступки делали уже в 2022 году, результаты этих уступок — продолжения конфликта с большей силой», — сказал парламентарий.

Чепа подчеркнул, что подобные предложения прежде всего ориентированы на «продолжение этого конфликта до последнего украинца с попытками истощения экономики России».

28 июня Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Украина предложила прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон, ограничив боевые действия четырьмя областями — Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванные регионы», — указал глава государства.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.