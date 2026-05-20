Рютте переложил на Россию ответственность за украинские БПЛА в Прибалтике

Рютте отверг заявления, что в Балтии открывают воздушное пространство БПЛА ВСУ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. Об этом сообщает Sky News.

«Если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного, незаконного полномасштабного нападения России», — сказал Рютте.

По его словам, накануне Североатлантический альянс продемонстрировал «спокойный, решительный и соразмерный ответ» на сбитый румынским истребителем в воздушном пространстве Эстонии украинский беспилотник.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что был сбит украинский беспилотник под городом Тарту. Также НАТО подтвердило то, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что испытывает «огромную гордость» из-за сбитого в Эстонии украинского беспилотника.

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
