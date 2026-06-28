Залужный увидел плюсы в «кровавом опыте» Украины

Украинцы благодаря «кровавому опыту» конфликта с Россией обрели полноценное понимание своих прав и гражданской ответственности. Об этом заявил бывший главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

По его оценкам, «украинцы благодаря кровавому опыту уже завоевали моральное право быть настоящими гражданами, у которых есть не только обязанности, но и свои права».

«Не зря термин «защита Конституции» во многих случаях используется как синоним защиты государства. В борьбе за нашу свободу происходит переосмысление самого значения Конституции. Основной документ государства должен быть лишен всего, что разделяет Конституцию и народ страны», — заявил Залужный.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег от «экспериментов» с конституцией во время конфликта, поскольку это может стать «подарком» для президента России Владимира Путина, а также рискует оттолкнуть Европу.

В то же время он заметил, что после завершения боевых действий вопрос об изменении основного закона может встать более остро. Украина окажется перед новыми вызовами, которые повлияют на дискуссию о балансе между ветвями власти, указал политик.

Ранее в Совфеде иронично прокомментировали празднующийся День Конституции Украины.