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Политика

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

ЦТК: Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с Лукашенко
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 29 июня, провел в Пекине встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По его информации, встреча состоялась в государственной резиденции «Дяоюйтай».

26 июня на Валдае Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговорная повестка включала актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе.

Некоторые журналисты обратили внимание на то, что пресс-службы лидеров двух стран не публикуют никаких фотографий и ограничиваются общим описанием обсуждаемых тем.

Путин назвал встречу в неформальной обстановке с Лукашенко удачной и содержательной. По словам главы российского государства, он больше суток общался с президентом Белоруссии.

Ранее Лукашенко отметил вклад главы КНР в стабильность в мире.

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