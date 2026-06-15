Лукашенко отметил вклад главы КНР в стабильность в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он заявил, что процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства, что во многом является результатом дальновидного руководства председателя КНР, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны.

«Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что отношения между Минском и Пекином находятся на высоком уровне и развиваются «курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».

Он добавил, что рассчитывает на продолжение доверительного диалога и ждет предстоящей встречи, которая, по его мнению, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию между странами.

В июне прошлого года президент Белоруссии предложил поставить в Минске памятник председателю Си Цзиньпину.

Ранее Лукашенко призвал последовать примеру китайцев в строительстве Национального музея Белоруссии.