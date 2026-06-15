Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко отметил вклад главы КНР в стабильность в мире

Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения
BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Он заявил, что процветающий Китай сегодня задает наивысшие стандарты глобального лидерства, что во многом является результатом дальновидного руководства председателя КНР, последовательной политики укрепления государственности и устойчивого социально-экономического прогресса страны.

«Трудно также переоценить ваш вклад в расширение международного сотрудничества и обеспечение стабильности в мире», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что отношения между Минском и Пекином находятся на высоком уровне и развиваются «курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства».

Он добавил, что рассчитывает на продолжение доверительного диалога и ждет предстоящей встречи, которая, по его мнению, придаст очередной мощный импульс двустороннему взаимодействию между странами.

В июне прошлого года президент Белоруссии предложил поставить в Минске памятник председателю Си Цзиньпину.

Ранее Лукашенко призвал последовать примеру китайцев в строительстве Национального музея Белоруссии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!