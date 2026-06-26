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Политика

Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске

Лавров: заявления Рубио об отсутствии соглашения в Анкоридже вызывают вопросы
Евгений Биятов/РИА Новости

Говорить о том, что согласия по Украине в Анкоридже не было, со стороны госсекретаря США Марко Рубио не очень изящно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД.

«Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения, а вторая сторона выразила согласие с предложениями, то говорить, что согласия не было, получается не очень изящно», — сказал он.

Лавров отметил, что когда на Аляске начались переговоры, президент РФ Владимир Путин в присутствии американской делегации начал перечислять предложения Вашингтона пункт за пунктом. По словам министра, после каждого пункта Путин обратился к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. На каждый пункт представитель американского лидера отвечал положительно.

Накануне Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что от России просят новые уступки по Украине.

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