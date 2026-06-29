ЕС начал готовить для Украины новый кредит на случай продолжения конфликта

В ЕС обсуждают новый кредит для Украины на сумму до €45 млрд после 2027 года

В Евросоюзе обсуждают возможность предоставления Украине нового кредита в размере от €30 млрд до €45 млрд в случае продолжения конфликта после 2027 года. Об этом заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери в разговоре с газетой «Известия».

По его словам, в ЕС уже ведется планирование дальнейшей поддержки, чтобы после 2027 года не возникло перерывов в финансировании.

Товери отметил, что объем помощи Украине со стороны Евросоюза на 2026–2027 годы оценивается в €90 млрд. При этом дополнительные средства от европейских стран и других доноров могут составить еще €30–45 млрд, заключил еврочиновник.

8 июня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз планирует перевести Украине первый транш из 90-миллиардного кредита в размере €5,9 млрд на беспилотные летательные аппараты уже в июне этого года.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд. Соглашение предполагает, что половину этой суммы Киев получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд — на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.