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Политика

Путин заявил о «новых предложениях» по урегулированию на Украине

Путин сообщил о контактах по урегулированию на Украине
Vasily Fedosenko/Reuters

Контакты по урегулированию конфликта на Украине есть, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

По словам главы государства, взаимодействие идет сразу по нескольким направлениям.

«Здесь секрета никакого я не вижу. Есть и новые предложения», — отметил политик.

На этой неделе американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что президенты США и России не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После встречи Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от России ждут новых уступок. Последнее заявление Рубио вызвало у Лаврова вопросы.

Ранее глава МИД Украины посоветовал Москве «перестать верить в чудеса».

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