В Финляндии оценили возможность переговоров Евросоюза с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен: время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло

Время для переговоров Европейского союза с Россией еще не пришло. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По ее мнению, в том, что в Европе собираются группы, размышляющие о дальнейших шагах в контексте переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, нет ничего плохого.

Валтонен добавила, что при этом не должно создаваться впечатление, будто Европа отчаянно ищет возможности для переговоров.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.

Ранее в Кремле увидели позитивный сигнал из ЕС.