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Политика

Москалькова представит на выборах в Госдуму новые территории

Москалькова пойдет на выборы от «Единой России» как кандидат от новых территорий
Сергей Бобылев/РИА Новости

Экс-уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова на предстоящих выборах в Госдуму станет кандидатом «Единой России» от новых территорий, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам секретаря, экс-омбудсмен вошла в состав группы №57, представляющей на голосовании Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В воскресенье, 28 июня, в Москве прошел первый этап XXIII съезда «Единой России». Он был посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии утвердили списки кандидатов на голосование. Туда приехал и президент РФ.

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее Путин призвал участников выборов «выходить в поле» и общаться с людьми.

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