Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах

Путин пожелал партии «Единая Россия» удачи на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин пожелал партии «Единая Россия» удачи на выборах во время выступления на ее съезде, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что принимал участие в создании партии. После этого он пожелал съезду успешной работы.

В воскресенье, 28 июня, в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России». Он посвящен осенним выборам в Госдуму. Члены партии планируют утвердить списки кандидатов на голосование.

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее Путин призвал участников выборов «выходить в поле» и общаться с людьми.