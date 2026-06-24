В Кремле опровергли перенос выборов в Госдуму

Перенос выборов в Госдуму не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет. Идет подготовка к выборам. Они объявлены указом президента», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого в СМИ появилась информация о том, что представители силовых структур предложили Владимиру Путину перенести выборы в этом году.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.