В Москве заметили плакат «Быть за Путина — базовый минимум»

В Москве на съезде «ЕР» появился плакат «Быть за Путина — базовый минимум»

Плакат «Быть за Путина — базовый минимум» появился в Москве во дворце спорта «Мегаспорт», где состоится съезд фракции «Единая Россия». Об сообщает ТАСС.

Плакат создала команда проекта «Политзавод» в рамках конкурса агитационных материалов.

Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу партии, он уже используется при проведении агитационной работы в регионах страны.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава государства может принять участие в съезде партии.

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.