Песков рассказал об участии Путина в съезде «Единой России»

Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает газета «Ведомости».

«Этого нельзя исключать», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.