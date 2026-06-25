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Политика

Песков рассказал об участии Путина в съезде «Единой России»

Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России»
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде «Единой России», который состоится 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает газета «Ведомости».

«Этого нельзя исключать», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

28 июня состоится первый этап предвыборного съезда «Единой России». На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.

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