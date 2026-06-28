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Политика

Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва отношений с РФ

Медведев: Россия будет судить о реальных намерениях властей Армении по поступкам
«Единая Россия»

Россия будет судить о настоящих намерениях руководства Армении исходя из его поступков. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам», — сказал он.

По словам Медведева, разрыв связей с Россией повлечет «неминуемые тяжелые последствия» для простых граждан Армении.

2 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления республики в ЕС. Он рассказал, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения.

Ранее спикер Госдумы спрогнозировал последствия вступления в ЕС для Армении.

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