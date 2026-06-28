Сикорский захотел решить спор между Польшей и Украиной, чтобы сосредоточиться на России

Сикорский призвал не дать Путин извлечь выгоду из спора между Варшавой и Киевом

Польше и Украине необходимо как можно быстрее урегулировать свои разногласия, чтобы сосредоточиться на «общем враге» в лице России. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью CBS News.

«Речь не идет о том, чтобы упасть в объятья друг друга. Речь идет о том, чтобы не повторять ошибок прошлого и найти лучшее общее будущее. В этом смысле я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной», — сказал Сикорский.

Сикорский подчеркнул важность того, чтобы российский лидер Владимир Путин не использовал этот спор в своих интересах. По его словам, «мы не должны позволять Путину извлекать выгоду из наших разногласий».

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее польская оппозиция захотела заблокировать евроинтеграцию Украины.