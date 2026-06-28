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Политика

В Германии назвали условие для возвращения всеобщего призыва в армию

Депутат Ревекамп: ФРГ вернет призыв, если не наберет добровольцев в 2027 году
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Германия может вернуть обязательную военную службу в армии в 2027 году, если добровольный набор не позволит достичь запланированного показателя по увеличению численности бундесвера. Об этом заявил председатель комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, пишет The Telegraph.

По его оценкам, добровольная модель может оказаться недостаточной для реализации амбициозных планов по расширению немецкой армии.

«Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольного поступления на военную службу, нам придется вернуться к обязательному призыву», — сказал Ревекамп.

Парламентарий подчеркнул, что оценить эффективность новой системы набора добровольцев нужно в первой половине следующего года. Если их окажется недостаточно, то правительство поднимет вопрос о возвращении призыва. По словам Ревекампа, соответствующее решение необходимо принять до 31 июля следующего года.

В мае газета Junge Welt написала, что молодежь в ФРГ не хочет служить в армии и готовится к возможному конфликту с Россией.

В декабре прошлого года бундестаг Германии проголосовал за законопроект, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет.

Ранее стало известно число добровольцев, записавшихся в армию ФРГ после введения новых правил призыва.

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