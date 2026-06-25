Раскрыто, сколько добровольцев записалось в ФРГ после введения новых правил призыва

BZ: в армию Германии после введения новых правил призыва записались 530 человек

В Германии всего около 530 граждан записались в бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) после введения новой системы регистрации призывников на воинскую службу. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на министерство обороны страны.

По информации ведомства, к середине июня молодым мужчинам и женщинам были разосланы 298 200 анкет, которые необходимо заполнить. Анкетирование является обязательным для примерно 150 тыс. мужчин. Тем, кто проигнорировал опрос, грозят административные ограничения.

Как отмечает издание, лишь 20% опрошенных выразили заинтересованность в прохождении воинской службы.

В мае газета Junge Welt написала, что молодежь в ФРГ не хочет служить в армии и готовиться к возможному конфликту с Россией.

В декабре прошлого года бундестаг Германии проголосовал за законопроект, который обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет.

Ранее в ФРГ предложили повысить предельный возраст резервистов.