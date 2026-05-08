Junge Welt: молодежь в ФРГ не хочет служить и готовиться к конфликту с Россией

Молодежь в Германии не хочет служить в армии и готовиться к возможному конфликту с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt.

В статье говорится, что в прошлом году парламент ФРГ на фоне антироссийских настроений принял решение о постепенном возобновлении призыва на военную службу. Однако власти столкнулись с проблемой, поскольку молодые люди начали протестовать против нововведения.

«Большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является спех студенческих забастовок против призыва. <...> Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих», — отметили авторы публикации.

По информации издания, правительство Германии принимает репрессивные меры по отношению к гражданам, не желающим участвовать в вооруженном конфликте с Россией. Преследования студентов в ряде учебных заведений стали неизбежны, в том числе, из-за лозунгов о том, что войны хотят богачи, а молодежи нужно будущее. Но, как считают обозреватели, давление со стороны властей вряд ли повысит готовность молодых немцев становиться «пушечным мясом».

3 апреля газета Berliner Zeitung написала, что в ФРГ запретили мужчинам призывного возраста выезжать из страны на длительный срок. Речь идет о гражданах в возрасте от 17 до 45 лет. Людей обязали получать разрешение в центре карьеры бундесвера (Вооруженные силы Германии), если они хотят уехать за границу на срок более трех месяцев.

Спустя всего несколько дней министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что правительство отменит скандальное требование.

Ранее в Германии предложили повысить предельный возраст резервистов.