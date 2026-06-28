Байден снова оконфузился на сцене

NYP: Байден потерялся и не мог найти выход со сцены в Мэриленде

Бывший президент США Джо Байден в очередной раз потерялся на сцене, инцидент произошел на гала-вечере Демократической партии в штате Мэриленд. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

«В субботу бывший президент Джо Байден снова вышел на сцену гала-вечера Демократической партии, чтобы резко раскритиковать президента Трампа, но ему понадобилась небольшая помощь, чтобы понять, как уйти», — говорится в тексте.

Как пишет газета, Байдену пришлось попросить помощи, чтобы понять, с какой стороны уйти со сцены. Чтобы определить «наилучший маршрут», экс-президент сперва указал на две разные стороны, а затем, разобравшись, «он отошел со сцены, развернувшись спиной к зрителям», сообщает NYP.

Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации во время публичных мероприятий. Например, ему потребовалась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине, где он заявил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер.

До этого Байден едва не упал во время спуска по трапу самолета в Детройте. Тогда 80-летний политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Ранее Трамп изобразил растерянность Байдена.