Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп изобразил растерянность Байдена

Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника Джо Байдена, изобразив, как он кружился на месте и растерянно смотрел по сторонам. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По мнению Трампа, Байден во время своих публичных заявлений не мог уйти со сцены или найти лестницу.

«Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени», — заявил президент США.

Он добавил, что речи Байдена были чрезвычайно короткими и продолжались минуты, а иногда даже и секунды. После этого Трамп изобразил, как экс-президент потерянно ходил по сцене.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США отдали Украине «лучшее оружие» во время президентства Байдена.

В феврале Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер». Позднее экс-президенту потребовалась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине.

Ранее Байден заявил об отсутствии воспоминаний о Путине и Си Цзиньпине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!