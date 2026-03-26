Трамп изобразил растерянность Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника Джо Байдена, изобразив, как он кружился на месте и растерянно смотрел по сторонам. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По мнению Трампа, Байден во время своих публичных заявлений не мог уйти со сцены или найти лестницу.

«Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени», — заявил президент США.

Он добавил, что речи Байдена были чрезвычайно короткими и продолжались минуты, а иногда даже и секунды. После этого Трамп изобразил, как экс-президент потерянно ходил по сцене.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США отдали Украине «лучшее оружие» во время президентства Байдена.

В феврале Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным «больше, чем любой другой мировой лидер». Позднее экс-президенту потребовалась помощь, чтобы спуститься с лестницы после выступления в Южной Каролине.

Ранее Байден заявил об отсутствии воспоминаний о Путине и Си Цзиньпине.