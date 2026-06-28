Великобритания спонсирует Украину на £23 млрд, пока ее народ стоит в очередях за бесплатной едой. Об этом заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон в разговоре с РИА Новости.

«Пока британцы стоят в очередях за бесплатной едой и благотворительностью, чтобы выжить, наше государство передало Зеленскому более £23 миллиардов», — сообщил политик.

Кроме того, Кэннон добавил, что Британия страдает от проблем социального и промышленного характера, которые затрагивают обычных жителей, рабочих и предприятия. Одной из таких проблем глава партии назвал рост цен на энергоносители.

До этого сообщалось, что Соединенное королевство выделит Украине $1 млрд в рамках кредита Всемирного банка, который составляет $4 млрд. Средства предназначены для поддержки работы больниц, образовательных учреждений и основных государственных служб по всей стране. Также во Всемирном банке добавили, что финансирование привлечет в страну частные инвестиции и поддержит экономический рост.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.