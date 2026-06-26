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Политика

Британия предоставит $1 млрд на восстановление Украины

Британия предоставит Украине кредит на $1 млрд через Всемирный банк
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Великобритания предоставит Украине $1 млрд в рамках кредита Всемирного банка, который составляет $4 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном от имени британского вице-премьера Дэвида Лэмми, пишет РИА Новости.

«Вице-премьер Дэвид Лэмми объявил, что Великобритания выделит финансирование в размере $1 млрд на повышение устойчивости Украины и ее восстановление», — говорится в заявлении Лэмми.

Уточняется, что средства будут переданы через Всемирный банк как часть более крупного пакета помощи, предназначенного для поддержки работы больниц, образовательных учреждений и основных государственных служб по всей стране.

По информации из пресс-релиза, это финансирование также будет способствовать привлечению частных инвестиций, поддержанию экономического роста и созданию новых квалифицированных рабочих мест.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине первого транша в размере €3,2 млрд из общего кредита в €90 млрд, который был утвержден ранее.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.

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