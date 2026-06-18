В США заявили об ухудшении отношений Трампа и Нетаньяху

Отношения президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в последнее время обострились, американский лидер все чаще недоволен союзником. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что основной причиной этих разногласий является разница во взглядах политиков на завершение конфликта в Иране. Вашингтон стремился к заключению мирного соглашения, тогда как Тель-Авив желал продолжить военную операцию.

По словам источников издания, в разговорах с Нетаньяху Трамп неоднократно выражал разочарование в его действиях. Президент США спрашивал премьера, почему израильские военные взрывают здания, и требовал прекратить это.

Другой источник сказал, что Трамп жаловался советникам на то, что Нетаньяху хочет «бомбить всех», и назвал его «гребаным психом».

Накануне Sky News писал, что Трамп «вышел из-под контроля» и поставил Нетаньяху перед ужасным выбором. Автор публикации отметил, что на мировой арене мало кто из лидеров казался ближе друг к другу, чем два этих политика, но стремление американского лидера найти выход из войны с Ираном поставило их отношения под угрозу.

15 июня Вашингтон и Тегеран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Ирана подтвердил подписание меморандума с США.