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Политика

Польский министр назвал ошибкой лишение Зеленского ордена

Сикорский назвал ошибкой лишение Зеленского польского ордена
Evelyn Hockstein/Reuters

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ошибкой решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Глава ведомства сделал это заявление в интервью телеканалу TVN24.

«В европейской культуре орденов лишают за совершение преступлений. А здесь имело место расхождение во мнениях по очень важным историческим вопросам. <...> Лишение ордена или его возвращение является формой оскорбления», — сказал он.

Министр также выразил мнение о том, что подобные шаги усложняют политический диалог между странами.

Скандал между Украиной и Польшей случился после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Украинский лидер объяснил поступок Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше, однако польский президент заявил, что спор двух стран не относится к внутренней политике Польши.

Затем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев пытается снизить напряженность в отношениях двух государств.

Ранее между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за выходки мэра Львова.

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