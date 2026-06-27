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Политика

Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за выходки мэра Львова

Экс-премьер Моравецкий: мэр Львова Садовый должен извиниться перед Польшей
Shutterstock

Мэр Львова Андрей Садовый должен принести извинения за обвинения лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Об этом заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии «Право и справедливость», который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал», — написал он.

Накануне Качиньский назвал главу Львова «явным сторонником» члена Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры. Качиньский возмутился присутствию Садового на конференции по восстановлению Украины, которая проходит с 25 по 26 июня в польском Гданьске, и отметил, что мэр Львова симпатизирует Степану Бандере.

Также он добавил, что присутствие Садового на конференции демонстрирует отношение Украины к Польше.

Кроме того, Качиньский заявил о намерении вернуть орден Ярослава Мудрого второй степени Украине, чтобы выразить свое отношение к украинской элите и продемонстрировать лояльность президенту Польши.

Ранее в Европарламенте ужаснулись недальновидностью Украины.

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