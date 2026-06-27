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Политика

На Украине оценили масштабы скандала Варшавы и Киева

«Страна.ua»: Украина и Польша конкурируют за инвестиции и лидерство в ЕС
Shutterstock

Вспыхнувший скандал между Польшей и Украиной из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, является лишь внешним проявлением куда более глубокой проблемы. Об этом сообщило украинское агентство «Страна.ua».

«Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношениях, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля. Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза», ― следует из публикации.

Издание также отмечает, что инцидент с Польшей тормозит евроинтеграцию Украины, тем самым навязывая ей условия по вступлению в Евросоюз.

На прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва».

На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от своих польских наград. Украинский лидер отправил Навроцкому свой орден по почте. А бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский решил вернуть Украине орден Ярослава Мудрого II степени.

Ранее Навроцкого не пригласили на конференцию по Украине.

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