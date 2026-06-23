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Политика

Навроцкого не пригласили в Гданьск на конференцию по Украине

Дипломат Пшидач: Зеленский не позвал Навроцкого на конференцию по Украине
Reuters

Глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач заявил, что правительство республики и президент Украины Владимир Зеленский не пригласили президента Польши Кароля Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске <...> Я видел такие приглашения, которые мне показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли президент Навроцкий. Я отвечал, что является правдой, что президент туда не поедет», — поделился Пшидач.

Он уточнил, что приглашения на конференцию высылали вместе «в одном документе» премьер Польши Дональд Туск и президент Зеленский.

25-26 июня в Гданьске пройдет конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

22 июня Зеленский говорил, что Навроцкий обостряет конфликт с Украиной и пытается сорвать конференцию в Гданьске.

Навроцкий, по его словам, стремится к премьерскому креслу, чтобы его партия одержала победу над действующим премьер-министром Дональдом Туском.

По словам Зеленского, президент Польши утверждает, будто Украине не место в Европе, так как это плохо для польских фермеров. Зеленский полагает, что польский лидер делает это не только для того, чтобы сорвать конференцию и затем оказать давление на Туска, но и чтобы «разжечь общественное недовольство».

Ранее в Польше объяснили, почему отобрали Белого орла у Зеленского, но не у Муссолини и Шредера.

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