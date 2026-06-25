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Политика

Экс-премьер Польши решил вернуть орден Украине

Политик Качиньский намерен вернуть орден Ярослава Мудрого Украине
Czarek Sokolowski/AP

Лидер ведущей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) и бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский вернет Украине орден Ярослава Мудрого второй степени. Об этом сообщает RFM24.

«Я также верну орден, потому что у меня есть довольно высокая награда. Орден князя Ярослава Мудрого, который является высшей, но не первой степени, потому что я не президент. У меня есть орден второй степени. Это будет выражением моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинской элите. С другой стороны, это акт лояльности нашему президенту; такие акты сегодня необходимы», — отметил он.

Качиньский подчеркнул, что Украина сейчас «стремительно обостряет» конфликт с Польшей. Поэтому, считает политик, Варшава должна блокировать открытие дальнейших переговорных переговорных кластеров на пути вступления Украины в ЕС.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В знак солидарности с Зеленским от польских наград отказались дипломаты, глава офиса Зеленского и экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Затем пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Украина пытается снизить возникшую напряженность в отношениях с Польшей.

Ранее в Европарламенте ужаснулись недальновидностью Украины.

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