Совбез ООН проведет заседание в связи с ударом ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии

ТАСС: СБ ООН проведет заседание после удара ВСУ по автобусу с белорусами

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) проведет заседание, посвященное удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с гражданами Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Заседание намечено на 15:00 (22:00 мск) 29 июня», — поделился собеседник агентства.

Позже информацию о заседании подвтердила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

17 июня был атакован автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, в результате которой сопровождавшая детей женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, также пострадали несколько подростков и взрослых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснений от Украины. Киев отрицает причастность к инциденту.

23 июня Следственный комитет (СК) России установил причастных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.