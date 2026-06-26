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Политика

Песков: Путин и Лукашенко не будут делать заявлений по итогам встречи на Валдае

Песков: заявлений Путина и Лукашенко после встречи на Валдае не будет
Гавриил Григоров/РИА Новости

После встречи президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на Валдае не будет заявлений для СМИ и подписания документов, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас политики общаются в резиденции Путина.

До этого стало известно, что Лукашенко совершает рабочий визит в РФ. В пятницу, 26 июня, глава государства планировал встретиться с российским коллегой. Лидеры намерены обсудить вопросы региональной безопасности, взаимодействия в экономике и торговле и повестку дня Союзного государства.

Вскоре борт Лукашенко приземлился в аэропорту РФ. На кадрах оттуда глава государства вышел из самолета с надписью «Беларусь». Спустившись с трапа, на котором написано «Россия», он помахал рукой и сел в автомобиль, чтобы отправиться на Валдай.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Зеленского о «белорусских ретрансляторах».

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