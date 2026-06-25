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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о «белорусских ретрансляторах»

Песков переадресовал вопросы о «ретрансляторах Белоруссии» в Минск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал вопросы о «ретрансляторах Белоруссии» в Минск.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некие «ретрансляторы» на территории Белоруссии, которые якобы использовались для корректировки ударов по его стране, прекратили работу.

«Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией, и работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск, и там вам ответят», — сказал Песков.

В ходе общения с журналистами он также опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Москва якобы давит на Минск в связи со специальной военной операцией на Украине и потенциальном использовании белорусской территории.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — добавил пресс-секретарь российского главы.

19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он отвел от границы с Украиной технику, которая якобы помогает корректировать российские удары по объектам на Украине. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ. Дмитрий Песков в связи с этим отмечал, что Лукашенко обсудит угрозы с президентом России Владимиром Путиным. Также Песков подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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