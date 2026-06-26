В Кремле раскрыли, что Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждают на Валдае вопросы региональной безопасности и взаимодействия в экономике и торговле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По словам представителя Кремля, политики общаются в резиденции Путина. Среди актуальных вопросов, о которых они говорят, также повестка дня Союзного государства.

До этого стало известно, что Лукашенко совершит рабочий визит в РФ. В пятницу, 26 июня, глава государства встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и мире.

Вскоре борт Лукашенко приземлился в аэропорту РФ. На кадрах оттуда глава государства вышел из самолета с надписью «Беларусь». Спустившись с трапа, на котором написано «Россия», он помахал рукой и сел в автомобиль, чтобы отправиться на Валдай.

Ранее Лукашенко признался, что «всегда переживает» за Подмосковье.