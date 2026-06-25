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Политика

Лукашенко признался, что «всегда переживает» за Подмосковье

Лукашенко заявил Воробьеву, что много обсуждает с Путиным Московскую область
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переживает за Московскую область и при встречах с главой России Владимиром Путиным обсуждает ситуацию и отношения с этим регионом. Об этом белорусский лидер сказал во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который находится с рабочим визитом в Минске, передает РИА Новости.

«Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области», — сказал Лукашенко.

Президент отметил, что проникается к тому труду, который Воробьев и его коллеги вкладывают в развитие Московской области. И политик попросил передать добрые пожелания всем тем, кто рядом с главой Подмосковья «долгое время стоит» и трудится на благо региона.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать отношения с Московской областью, рассказывать про экономику республики, про то, что она производит.

Белорусский лидер отметил, что в сложной ситуации надо искать выход, — и в плане безопасности, и в плане экономики.

Ранее Лукашенко предупредил, что надолго покинет Белоруссию

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