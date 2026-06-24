В НАТО заявили о необходимости нарастить объемы ВПК в Атлантике

НАТО необходимо нарастить объемы производства военно-промышленного комплекса и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянсе Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп работает над законом в сфере оборонных закупок. Это облегчит возможность совместной работы компаний для наращивания производства, потому что НАТО необходимо пополнить военные запасы, подчеркнул Рютте.

18 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Министр уточнил, что альянс фактически возьмет на себя ведущую роль в обычной европейской обороне.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, что альянс ждет крупнейшая трансформация за всю его историю. В связи с этим Европе предстоят «огромные усилия», отметил генсек.

Ранее генсек НАТО оценил перспективы возобновления диалога с Россией.