Олег Жириновский: отец говорил, что ВС РФ надо идти до Лондона

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский полагал, что завершать специальную военную операцию (СВО) нужно в Лондоне. Об этом рассказал NEWS.ru его младший сын Олег Жириновский.

Он уточнил: политик выражал мнение, что только кардинальные меры помогут навсегда завершить конфликт между Россией и Европой.

«Отец говорил: надо идти до Лондона. «Париж мы брали. Что-нибудь изменилось? Нет. Берлин брали. Что-то изменилось? Нет. Вот пока мы этому дракону основную голову, которая находится в Лондоне, не отрубим, не будет спокойствия на Европейском континенте», — сообщил Олег Жириновский.

При этом родственник основателя ЛДПР скептически высказался о европейских политиках, подталкивающих народы своих стран к конфликту с Россией. Работу российского президента Владимира Путина он оценил максимально положительно.

В апреле глава государства заявил, что все так называемые предсказания, сделанные Владимиром Жириновским, основывались на его глубоких познаниях.

Путин обратил внимание, что основатель ЛДПР был хорошо образован и умел ясно излагать свои мысли. Он являлся одним из самых ярких политиков своего времени, подчеркнул российский лидер.

Ранее в Кремле предупредили о необратимости ситуации в зоне СВО для ВСУ.