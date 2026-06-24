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Политика

В Кремле предупредили о необратимости ситуации в зоне СВО для ВСУ

Песков: ситуация на фронте для ВСУ станет необратимой
Andriy Andriyenko/AP

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в определенное время уже станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции для Украины ухудшается с каждым днем, динамика очевидна. По словам Пескова, в настоящее время российские войска продвигаются по всей линии фронта.

Пресс-секретарь добавил, что в определенное время наступят необратимые процессы для ВСУ.

В ходе этого же мероприятия Песков заявил, что Министерство обороны России и ряд других ведомств круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов украинских войск по российским гражданским объектам. По его словам, Украина «огрызается», как может, «в силу своей уже очевидной нацистской натуры» ударами по таким объектам.

Ранее Путин напомнил причину начала СВО.

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