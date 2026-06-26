Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест из-за задержания российских дипкурьеров. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме», — говорится в заявлении.

19 июня россиянина задержали в аэропорту Кишинева при прохождении таможенно-паспортных процедур. В посольстве РФ заявили, что он был «подвергнут уничижительному прессингу». По информации дипмиссии, состояние здоровья мужчины «резко ухудшилось в результате эмоционально-психологического давления со стороны компетентных органов».

До этого в аэропорту Кишинева задержали лидера русской общины Валерия Клименко.

Ранее в Молдавии Россию назвали главной угрозой.