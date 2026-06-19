Посольство РФ сообщило о задержании россиянина в аэропорту Кишинева

Посольство России в Молдавии заявило о грубом нарушении прав гражданина РФ, который был задержан в аэропорту Кишинева. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями», — говорится в сообщении.

Как заявили в посольстве, россиянина задержали 19 июня при прохождении таможенно-паспортных процедур. Он был «подвергнут уничижительному прессингу». Состояние здоровья мужчины «резко ухудшилось в результате эмоционально-психологического давления со стороны компетентных органов». К нему не допускают представителей консульства РФ. Кроме того, гражданину России было отказано в возможности покинуть Молдавию.

Российская сторона расценивает случившееся как грубое пренебрежение фундаментальными нормами международного права и обязательствами государства в консульской сфере, отметили в дипмиссии.

До этого в аэропорту Кишинева задержали лидера русской общины Валерия Клименко.

Ранее в Молдавии Россию назвали главной угрозой.