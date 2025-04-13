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В Молдове задержали лидера русской общины

«Salut Молдова»: в Молдове задержали лидера русской общины Валерия Клименко
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Telegram-канал «Salut Молдова!»

В аэропорту Кишинева в Молдове задержали лидера русской общины Валерия Клименко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Salut Молдова».

Сейчас Клименко 71 год. Задержание произошло, когда он возвращался с проходившего в Москве форума «Евразия — территория ценностей». По словам мужчины, у него отобрали паспорт, а причины задержания не сообщили.

«В общем, как всегда. Какой президент, такая и страна. Бардак, беззаконие и вся последующая муть», — прокомментировал происходящее Клименко.

25 марта главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. С тех пор она находится под домашним арестом. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Сама Гуцул назвала это дело политическим преследованием и попыткой ликвидировать автономное территориальное образование Гагаузия.

Ранее США сократили пошлины для Молдавии с 31% до 10%.

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