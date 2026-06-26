Власти Польши должны заблокировать переговорный процесс о членстве Украины в Евросоюз. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает издание Gazeta.pl.

«Украина должна понимать, что если она хочет вступить в Европу, а Евросоюз — это европейская организация, она должна быть нормальной, европейской страной и не может размещать на своих знаменах жестоких преступников, совершивших геноцид», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что эта страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

Британская газета The Guardian написала, что Украина выполнила лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Ранее в ЕС заявили, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.