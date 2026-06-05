В ЕС могут отменить статус беженцев для украинцев призывного возраста

Главы МВД стран — членов Европейского союза обсудили на встрече в Люксембурге возможность отмены временной защиты для мужчин-граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на свои источники.

По данным канала, Германия и Польша, где проживают наибольшее число граждан Украины с начала российской СВО, требуют лишить украинских мужчин призывного возраста статуса, который позволяет законно проживать и работать в странах Евросоюза.

Рассматривались несколько вариантов ограничений, наибольшую поддержку получил план лишения статуса временной защиты лиц в возрасте от 23 до 60 лет. При этом предлагается сохранить это право инвалидам и многодетным отцам, которые по законам Украины не могут быть призваны.

С 2022 года граждане Украины пользуются в Евросоюзе режимом временной защиты, который предоставляет право на проживание, работу и обучение в странах объединения. Последний раз действие механизма было продлено в июне прошлого года, его срок истекает в марте 2027 года.

Ранее Еврокомиссия попросила страны ЕС исключить Украину из списка безопасных государств.