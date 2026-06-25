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Политика

Первая страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам

Kyiv Independent: Дания не будет предоставлять убежище украинцам-призывникам
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания больше не будет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, чтобы предотвратить случаи уклонения от армии. Об этом заявил министр по делам иммиграции Мортен Бедсков, пишет Kyiv Independent.

«Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон, ведь не предполагалось, что наши правила легализации будут использованы для уклонения от мобилизации», – сообщил Бедсков.

В материале отмечается, что заявление прозвучало на фоне пересмотра ЕС мер временной защиты, предоставленных украинцам с 2022 года.

В начале июня главы МВД стран — членов Европейского союза обсудили на встрече в Люксембурге возможность отмены временной защиты для мужчин-граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые могут быть отправлены на фронт. Германия и Польша, где проживают наибольшее число граждан Украины с начала СВО, требуют лишить украинских мужчин призывного возраста статуса, который позволяет законно проживать и работать в странах Евросоюза.

Ранее Фон дер Ляйен захотела ограничить въезд украинцев в Евросоюз.

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