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Политика

Захарова поставила крест на рассуждениях США о цифровых свободах

Захарова: удаление VK из App Store ставит крест на цифровых свободах США
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удаление приложений VK из App Store ставит крест на рассуждениях США о цифровых свободах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — сказала представитель российского МИД.

До этого первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин назвал действия Apple хаотичными. По его мнению, компания может потерять доверие российских пользователей. Горелкин подчеркнул, что Apple должна объяснить причину удаления российских сервисов. Он назвал это информационной войной и отметил, что корпорация не сможет сослаться на санкции, так как VK нет в санкционных списках. Горелкин также сравнил действия Apple с «настоящим террором».

25 июня Apple без объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Сервисы стали недоступны для скачивания и обновления.

Ранее Минцифры РФ связало с политикой удаление приложений VK из App Store.

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