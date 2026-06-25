VK обвинила Apple в ограничении доступа россиян к сервисам

VK после удаления приложений из App Store заявила, что не попадала под санкции

VK никогда не попадала под западные санкции и не фигурировала в соответствующих списках. Об этом, комментируя исчезновение ряда своих приложений из App Store, заявила пресс-служба российской корпорации.

В сообщении отмечается, что американская компания Apple без предупреждения и объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Сервисы стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находятся в распоряжении Apple», — подчеркнули в пресс-службе.

Там обратили внимание, что Apple все равно решила в одностороннем порядке скрыть приложения VK. Таким образом американская компания ограничила доступ российских пользователей к востребованным сервисам, включая социальные сети и мессенджеры. По данным пресс-службы, исчезнувшими из App Store платформами ежедневно пользуются десятки миллионов человек.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — утверждается в заявлении.

Информация о том, что приложения VK были удалены из App Store, поступила 25 июня. Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что сервисы «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка» и «Дзен» больше не доступны для скачивания на устройствах Apple.

Ранее из App Store исчез российский мессенджер «Макс».