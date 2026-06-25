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Политика

В Госдуме назвали «настоящим террором» удаление российских сервисов из App Store

Горелкин: действия Apple против сервисов РФ подходят под определения террора
Пресс-служба Госдумы

Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей, компании следует объяснить причину удаления российских сервисов из магазина приложений App Store. Об этом в мессенджере «Макс» заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

Парламентарий подчеркнул, что Apple должна рассказать, почему она лишает миллионы жителей России доступа к привычным сервисам — банковским, транспортным и коммуникационным.

«Это в чистом виде информационная война», — написал депутат.

Он отметил, что в ситуации с удалением приложения социальной сети «ВКонтакте» корпорация не сможет сослаться на антироссийские санкции, поскольку этой платформы нет в санкционных списках.

По мнению Горедкина, действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке западных элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а «настоящего террора».

25 июня стало известно, что американская компания Apple без предупреждения и объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Сервисы стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

Ранее VK обвинила Apple в ограничении доступа россиян к сервисам.

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