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Политика

Минцифры РФ связало с политикой удаление приложений VK из App Store

Минцифры РФ сочло политически мотивированным удаление сервисов VK из App Store
Алексей Майшев/РИА Новости

Минцифры РФ назвало политически мотивированным решение американской компании Apple удалить приложения российской корпорации VK из App Store. Комментарий о произошедшем опубликован на официальном сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что министерство не получило от Apple аргументированного оповещения о наличии санкционных требований.

«На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что расценивают удаление приложений VK как проявление недобросовестной конкуренции. Последняя необходима для защиты интересов иностранных платформ, вытесняемых российскими сервисами, утверждается в сообщении.

На этом фоне Минцифры направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, обвинив Apple в невыполнении прямых требований российского законодательства. В министерстве рассчитывают, что ФАС оперативно рассмотрит соответствующие материалы.

25 июня из App Store исчезли такие приложения, как «VK Видео», «Дзен», «VK Музыка» и «VK Мессенджер». В пресс-службе VK подтвердили, что сервисы стали недоступны для скачивания на устройствах Apple, хотя российская корпорация не попадала под западные санкции.

Ранее в Кремле отреагировали на удаление приложений VK из App Store.

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