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Политика

«Иначе быть не может»: Лукашенко пообещал быть с Россией

Лукашенко: Белоруссия в любом случае будет с Россией
Николай Петров (признан в РФ иностранным агентом)/«БелТА»/РИА «Новости»

Белоруссия в любой ситуации будет с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко отметил, что позиция Минска миролюбивая, однако Белоруссия будет с Россией.

«В любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко назвал Украину «разменной картой» в большой игре. Он заявил о необходимости мира, но с полной гарантией, что Запад не станет «игрться» и «обманывать» Россию и Белоруссию.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ощущает откровенную попытку втянуть его в войну. Он назвал обстановку у границ Белоруссии крайне нестабильной. По словам Хренина, она носит эскалационный характер. Хренин подчеркнул, что войска НАТО усиливают группировки войск, а также совершенствуют инфраструктуру и наращивают военные бюджеты.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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